Moviola Genoa Udinese gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Collu Ecco cosa è successo

Durante la partita di Serie A tra Genoa e Udinese, il direttore di gara Collu ha dovuto affrontare diversi episodi dubbi che hanno richiesto l’intervento della moviola. La gara, valida per la 30ª giornata della stagione 202526, si è svolta sotto gli occhi attenti dell’arbitro, che ha dovuto prendere decisioni su alcune azioni contestate. La partita si è conclusa con queste situazioni al centro delle discussioni.

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