Moviola Udinese Como | gli episodi dubbi del match diretto da Maresca Cos’è successo al Bluenergy Stadium
Durante la partita tra Udinese e Como, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, sono stati rivisti alcuni episodi attraverso la moviola. La sfida, giocata al Bluenergy Stadium, ha visto l’arbitro Fabio Maresca intervenire su diverse occasioni che hanno suscitato dubbi tra gli osservatori. La direzione di gara è stata caratterizzata da decisioni che hanno attirato l’attenzione e sono state soggette a revisione tramite le immagini.
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