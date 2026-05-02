Movimento 5 Stelle Manfredonia | Solidarietà al Vescovo

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia ha pubblicato un comunicato di solidarietà rivolto al Vescovo locale. La dichiarazione esprime apprezzamento per le parole e le azioni del Vescovo nel corso degli ultimi mesi. La nota è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del movimento e si inserisce nel quadro delle recenti iniziative di sostegno alla figura religiosa. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

COMUNICATO DI SOLIDARIETÀ AL VESCOVO, OLTRE LA VALUTAZIONE POLITICA ESPRESSA IN AULAEccellenza,di fronte alle polemiche di queste settimane, il gruppo territoriale 5S di Manfredonia La invita a proseguire con serenità e fermezza nel Suo cammino, senza lasciarsi distogliere da critiche che spesso non colgono il senso più profondo del Suo impegno pastorale e umano.Nelle parole espresse nei Suoi confronti si riscontrano letture imprecise, che rischiano di distorcere e allontanare il significato autentico del Suo pensiero e del Suo operato.In questo contesto, torna alla mente l’episodio evangelico in cui, alla domanda se fosse giusto pagare il tributo a Cesare, Gesù rispose: “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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