ANPI esprime piena solidarietà al Vescovo di Manfredonia Mons Franco Moscone | dignità Costituzione e Vangelo contro razzismo e xenofobia

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Manfredonia e quella provinciale di Foggia hanno espresso solidarietà al Vescovo di Manfredonia, sostenendo i valori di dignità, Costituzione e Vangelo nella lotta contro il razzismo e la xenofobia. La presa di posizione si riferisce a dichiarazioni pubbliche del vescovo e si inserisce in un contesto di impegno contro ogni forma di discriminazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze specifiche.

L’ANPI di Manfredonia, insieme all’Anpi provinciale di Foggia, esprime forte solidarietà a Sua Eccellenza Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, a seguito degli attacchi razzisti, xenofobi e strumentali scatenati sui social network e in alcuni ambienti pubblici dopo la sua coraggiosa e motivata presa di posizione in favore dell’accoglienza di migranti, nell’ambito del progetto promosso dalla Prefettura di Foggia. La decisione della Diocesi di destinare la Casa...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “ANPI esprime piena solidarietà al Vescovo di Manfredonia Mons. Franco Moscone: dignità, Costituzione e Vangelo contro razzismo e xenofobia” Notizie correlate La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco MosconeLa solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone “Difendere chi... Manfredonia, La Marca: “Ingrati verso Padre Franco Moscone”Al di là di ogni opinione, credo politico e religioso, è sempre poca la decenza .