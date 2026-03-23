La solidarietà del presidente Giani al vescovo di Arezzo

Arezzo, 23 marzo 2026 – . Il governatore stigmatizza gli attacchi a monsignor Andrea Migliavacca per aver partecipato alla festa di fine Ramadan "Sbagliano, e clamorosamente, tutti coloro che hanno attaccato sui social il vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca, per la sua partecipazione alla festa di fine del periodo del Ramadan mussulmano. Sbagliano perché dimostrano di non sapere che la Chiesa e i suoi ministri sono ecumenici, ovvero per il dialogo e il confronto con tutte le religioni. Esprimo pertanto tutta la mia personale solidarietà al vescovo di Arezzo, ma lo faccio anche a nome dell'intera comunità toscana, erade di una storia e di un patrimonio fatti di tolleranza e di dialogo interreligioso e interconfessionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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