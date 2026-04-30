MotoGP vietate le wild card a partire dal 2027 Niente debutto anticipato per i nuovi prototipi

La Grand Prix Commission ha deciso di vietare le wild card in MotoGP a partire dal 2027, stabilendo inoltre che i nuovi prototipi non potranno debuttare in anticipo rispetto alle date previste. Le riunioni svoltesi tra marzo e aprile hanno portato a modifiche del regolamento sportivo, alcune già in vigore, altre che entreranno in applicazione tra tre anni. La decisione riguarda aspetti legati alla partecipazione e allo sviluppo delle motociclette nel campionato mondiale.

I vari incontri della Grand Prix Commission andati in scena tra marzo e aprile hanno portato ad un importante aggiornamento del regolamento sportivo del Mondiale MotoGP, con alcune novità che avranno un effetto immediato e altre che entreranno in vigore nel 2027. Una delle svolte più rilevanti riguarda le wild card, che verranno vietare a partire dalla prossima stagione. Non saranno più ammesse dunque delle moto extra in griglia, e questa misura si applicherà a tutti i costruttori indipendentemente dalla loro fascia di concessioni. Il lavoro dei collaudatoritest rider delle varie case si limiterà dunque dall’anno prossimo allo sviluppo delle rispettive moto, senza la possibilità di effettuare almeno un weekend di gara in aggiunta ai piloti titolari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, vietate le wild card a partire dal 2027. Niente debutto anticipato per i nuovi prototipi Notizie correlate MotoGP 2027: Pirelli accelera i test con i nuovi prototipi? Cosa sapere Pirelli consegna 80 pneumatici prototipo ai costruttori MotoGP per i nuovi test tecnici. Roma, Sinner e Berrettini: ecco le wild card per gli InternazionaliIl Parco del Foro Italico si prepara a ospitare l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con la presentazione ufficiale delle wild card per... Panoramica sull’argomento MotoGP, vietate le wild card a partire dal 2027. Niente debutto anticipato per i nuovi prototipiI vari incontri della Grand Prix Commission andati in scena tra marzo e aprile hanno portato ad un importante aggiornamento del regolamento sportivo del ... oasport.it MotoGP, stop alle wild card dal 2027 e non solo: le decisioni della Grand Prix CommissionLa Grand Prix Commission — composta da Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezp ... sport.sky.it