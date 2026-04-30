MotoGP nuove regole dal 2027 | stop wild card e blocco sviluppo

La Grand Prix Commission ha approvato nuove regole per il campionato MotoGP, che entreranno in vigore nel 2027. Tra le novità, è stato deciso di eliminare le wildcard e di limitare lo sviluppo delle motociclette. Queste modifiche riguardano sia la stagione in corso che quella futura, con l’obiettivo di cambiare l’organizzazione del campionato.

La Grand Prix Commission ha approvato nuove regole per il Mondiale MotoGP. Le decisioni modificano l’assetto del campionato sia nell’immediato che in vista del 2027. La novità più rilevante emersa dagli incontri tra marzo e aprile riguarda l’abolizione delle wild card a partire dalla prossima stagione. Nessun costruttore, indipendentemente dalla propria fascia di concessioni, ha più il permesso di schierare moto extra sulla griglia di partenza. Di conseguenza, il lavoro di collaudatori come Michele Pirro per la Ducati, Lorenzo Savadori per l’Aprilia e Pol Espargarò per la KTM si riduce esclusivamente allo sviluppo interno dei prototipi. I test rider perdono la possibilità di disputare i fine settimana di gara in aggiunta ai piloti titolari.🔗 Leggi su Sportface.it BOMBA MOTOGP! Bulega si fa CARICO ella PRIMA Ducati Monster 850cc per il 2027 | MotoGP 2026 Notizie correlate MotoGP, vietate le wild card a partire dal 2027. Niente debutto anticipato per i nuovi prototipiI vari incontri della Grand Prix Commission andati in scena tra marzo e aprile hanno portato ad un importante aggiornamento del regolamento sportivo... Leggi anche: Treviglio, farmaci salvavita al pre e post scuola: dal 2026/2027 via a formazione e nuove regole Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ducati GP27: debutto nei test, cosa sappiamo sulla nuova MotoGP; Aprilia inizia i test della MotoGP 2027 a Jerez; FORMULA 1, F1, ritocchi alle regole 2026: la rivoluzione si aggiusta in corsa (e la MotoGP 2027 osserva); MotoGP | Il taglio di Marquez non ha violato le regole, ma lo possiamo considerare leale?. Wildcard addio nel 2027: la regola è indipendente dal livello di concessioniLa Grand Prix Commission introduce importanti novità: oltre allo stop alle wildcard in MotoGP dal 2027, confermato il monitoraggio pressione gomme e aggiornate le procedure di gara. gpone.com MotoGP, stop alle wild card dal 2027 e non solo: le decisioni della Grand Prix CommissionLa Grand Prix Commission — composta da Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezp ... sport.sky.it Come reso noto dalla Grand Prix Commission, l'anno prossimo non ci saranno wild card in MotoGP. Complice il cambio regolamentare con il passaggio alle moto da 850 cm³, a nessuna Casa sarà concesso di schierare un ulteriore pilota, indipendentemente - facebook.com facebook MotoGP in Spagna, Di Giannantonio: "Bez e Alex Marquez favoriti, ma siamo tutti vicini" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #DiGiannantonio x.com