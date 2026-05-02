Motociclista perde il contro del mezzo e finisce contro un terrapieno | è grave

Un motociclista di 60 anni ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un terrapieno. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto e messo in sicurezza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso sanitario Nibbio. L’incidente si è verificato in una zona rurale, senza altri mezzi coinvolti. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire l’accaduto.

Dopo le prime cure e dopo essere stato messo in sicurezza, un motociclista di 60 anni - residente a Meldola (FC) - è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia con l'elisoccorso sanitario Nibbio. Le condizioni restano gravi e la prognosi è riservata per le prossime ore. L'incidente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perde il controllo del camion e finisce contro le barriere: autista finisce in ospedaleL'autoarticolato avrebbe sbandato più volte sul lato destro e sinistro della carreggiata, urtando contro le barriere divisorie e finendo la propria... Leggi anche: Si schianta contro il guard rail: grave motociclista Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pavia di Udine, motociclista perde una gamba nello schianto contro il guard rail; Motociclista perde il controllo e cade: muore un 64enne, inutile l’arrivo dei soccorsi; Incidenti stradali: motociclista perde il controllo della moto e resta ferito; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni. Pavia di Udine, motociclista perde una gamba nello schianto contro il guard railUn motociclista di 47 anni, è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 2 nei pressi di Pavia di Udine, nel tratto tra il centro abitato e vi ... rainews.it Incidenti stradali: motociclista perde il controllo della moto e resta feritoIl giovane ha fatto un volo di venti metri sulla provinciale per Favara. Un agrigentino è finito in ospedale dopo lo schianto di un'auto contro il muro a Pantelleria, a causa dell'impatto è morto l' ... agrigentonotizie.it Incidente mortale sulla Statale 387 a Serdiana: perde la vita motociclista 48enne - facebook.com facebook Scontro frontale con un'auto, motociclista di 47 anni perde la vita a Pra' x.com