Mostra bibliografica ' Vietato Non Sfogliare'

Il 4 maggio alle 11 si terrà l'inaugurazione della mostra bibliografica intitolata 'Vietato Non Sfogliare' presso la sezione ragazzi della Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera. L'esposizione sarà aperta al pubblico e rimarrà disponibile in sede per un certo periodo. La mostra presenta una selezione di libri e materiali legati alla narrativa e alla cultura per giovani lettori.

Il 4 maggio, alle ore 11, presso la sezione ragazzi della Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera si inaugura la mostra bibliografica 'Vietato Non Sfogliare'.L'esposizione, a cura dell'associazione Area Ets di Torino, è dedicata ai libri accessibili, ovvero testi progettati per permettere a.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Giornata della Donna, al Ministero dell’Istruzione una mostra bibliografica dedicata a Grazia DeleddaIn occasione della Giornata internazionale della Donna 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove un’esposizione bibliografica dedicata... Alla Fondazione Gold Note per l'Arte la mostra di Stefano Mariotti "Vietato vietare"Dal 10 maggio al 9 luglio 2026 la Fondazione Gold Note per l'Arte presenta una mostra retrospettiva dedicata all'artista fiorentino Stefano Mariotti.