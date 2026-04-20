Alla Fondazione Gold Note per l' Arte la mostra di Stefano Mariotti Vietato vietare

Alla Fondazione Gold Note per l'Arte è aperta una mostra dedicata a Stefano Mariotti, artista fiorentino. L'esposizione si intitola

Dal 10 maggio al 9 luglio 2026 la Fondazione Gold Note per l'Arte presenta una mostra retrospettiva dedicata all'artista fiorentino Stefano Mariotti. A cura di Reghina Papadatou in dialogo con Carolina Gestri, vietato vietare si presenta come una storia fatta di acrilici su tela, fotografie.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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