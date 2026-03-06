Giornata della Donna al Ministero dell’Istruzione una mostra bibliografica dedicata a Grazia Deledda

In occasione della Giornata internazionale della Donna 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato una mostra bibliografica dedicata a Grazia Deledda. L’esposizione si tiene presso il Ministero e ricorda il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura, assegnato alla scrittrice il 10 dicembre 1926. L’evento si inserisce tra le iniziative per celebrare questa ricorrenza.

Grazia Deledda. Mostra omaggio con la pronipoteSi inaugura oggi un’importante mostra a Monza per celebrare una delle più grandi scrittrici della letteratura italiana del ‘900.

