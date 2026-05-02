Moscone | Padre Pio torna nel suo Ospedale

Il 5 maggio, in occasione del 70º anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo, si terrà un evento che segna il ritorno di Padre Pio nelle sue origini. La cerimonia coinciderà con il compleanno dell’ospedale, fondato sette decenni fa. L’evento rappresenta un momento simbolico per l’ospedale e il suo legame con il santo.

«Il "ritorno" di San Pio nel suo Ospedale, martedì 5 maggio, in occasione del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l'Ospedale di San Giovanni Rotondo (FG), sarà un ritorno alle origini fondative dell'Opera. Il Santo "ritorna" dinanzi alla sua "Casa", che ha tanto voluto e desiderato, per ricordarci che ogni gesto di cura è, prima di tutto, un atto d'amore. E, attorno a questo lascito, ci uniremo tutti in preghiera. Per gli ammalati perché possano trovare nel progresso della medicina e della ricerca, e nella carezza di chi li assiste, la forza per affrontare la malattia; per i...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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