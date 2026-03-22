In occasione della traslazione del corpo di Padre Pio, svoltasi a San Giovanni Rotondo, durante la celebrazione eucaristica l’arcivescovo padre Franco Moscone ha pronunciato un’omelia intensa e profondamente attuale, capace di intrecciare il Vangelo con le ferite del nostro tempo. A partire dal segno di Lazzaro, il suo sguardo si è allargato senza esitazioni: dalle coscienze alla realtà del territorio garganico, fino agli scenari internazionali segnati da guerre e ingiustizie. Non sono mancati riferimenti lucidi e coraggiosi alla situazione delicata dell’opera del santo di Pietrelcina, Casa Sollievo della Sofferenza, così come alle criticità che attraversano la nostra terra e il mondo intero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presente

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