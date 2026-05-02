Mosaner Constantini svuotati | il Canada domina e si prende il bronzo ai Mondiali di curling

L’Italia ha concluso la sua partecipazione ai Mondiali di curling misto a Ginevra, in Svizzera, dopo aver perso contro il Canada in sei end. La squadra italiana, ancora scossa dalla semifinale di ieri, non è riuscita a ottenere una medaglia di bronzo. Il Canada ha dominato l’incontro e si è aggiudicato il terzo posto, mentre le altre squadre hanno completato la competizione sul ghiaccio svizzero.

Un’Italia ancora provata dalla semifinale di ieri ha ceduto il passo al Canada in sei end, salutando così l’occasione di conquistare la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2026 di curling misto, evento in fase di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. Una partita oltremodo negativa per Amos Mosaner e Stefania Constantini, apparsi in grande difficoltà fin dalle battute iniziali. La disputa infatti è stata già indirizzata nell’end inaugurale quando, malgrado il possesso del martello, gli azzurri hanno incassato quattro punti dai nordamericani, complice una scelta errata della nostra portacolori, ritrovandosi dunque a rincorrere, non riuscendo però a rimontare velocemente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mosaner/Constantini svuotati: il Canada domina e si prende il bronzo ai Mondiali di curling Notizie correlate LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini si giocano il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo... LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo... Contenuti utili per approfondire Mosaner/Constantini cedono alla Corea del Sud: rischiano la beffa di non andare ai playoffUn passo falso che si doveva evitare. Dopo una partita difficile Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno ceduto il passo alla Corea del Sud in occasione ... oasport.it Mosaner e Constantini a caccia della medaglia ai Mondiali: Giappone ai playoff, c’è l’Australia all’orizzonteL'Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto: l'appuntamento è per le ore 10.00 di oggi (venerdì 1° maggio) sul ... oasport.it