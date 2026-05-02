Oggi si gioca a Ginevra la finale per il terzo posto dei Mondiali di curling misto 2026, con le squadre di Italia e Canada in campo. La partita è trasmessa in diretta e vede coinvolti i giocatori Mosaner e Constantini, impegnati nella sfida che assegna il bronzo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia torna sul ghiaccio di Ginevra per chiudere il proprio Mondiale di doppio misto (e forse un’epoca) con una medaglia. Dopo la sconfitta in semifinale contro l’Australia, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno il Canada nella finale per il terzo posto, in programma sabato 2 maggio alle ore 10.00. Una sfida dal peso specifico importante, perché mette in palio il bronzo iridato e offre agli azzurri l’occasione di chiudere sul podio una rassegna comunque di altissimo livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini si giocano il bronzo!

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