Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico, è deceduto all’età di 59 anni. Nel 2001 ha subito la perdita delle gambe durante una gara, ma ha continuato a partecipare attivamente allo sport. La famiglia ha dato l’ultimo saluto al campione, che ha rappresentato un punto di riferimento per molti. La sua vita è stata caratterizzata da una straordinaria capacità di affrontare le sfide, mantenendo sempre alta la passione per lo sport.

Si è spento a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico. Simbolo di forza e resilienza, nel 2001 aveva perso le gambe nel corso di una gara, ma non si era mai allontanato dallo sport. Nel 2020, era rimasto vittima di un terribile incidente in handbike. A comunicare l’improvvisa scomparsa, la famiglia dell’atleta. Alex Zanardi, il messaggio della famiglia. Lutto nel mondo dello sport: è morto a 59 anni Alex Zanardi. A comunicarlo con una nota, la famiglia dello sportivo: “ È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Alex Zanardi, l’addio della famiglia al campione più grande

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È morto Alex Zanardi. Un grande sportivo e un grande uomo. Un esempio per tanti. Mi rattrista molto … aveva solo 59 anni ma aveva dovuto combattere molte battaglie. x.com