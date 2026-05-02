Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, è morto ieri sera all'età di 59 anni. Dopo un incidente in pista nel 2001, aveva subito la perdita di entrambe le gambe e aveva continuato la carriera come atleta paralimpico. La presidente del Consiglio ha commentato la sua scomparsa, affermando che l’Italia perde un grande campione. La notizia della sua morte ha suscitato molte reazioni nel mondo dello sport e della politica.

È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui aveva perso entrambe le gambe. Lo ha feso noto la famiglia. Il campione bolognese, che a ottobre avrebbe compiuto 60 anni, è stato un esempio di resistenza e amore. Nel paraciclismo aveva vinto quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike era stato coinvolto in un altro drammatico incidente vicino a Pienza che lo aveva costretto a un lunghissimo ricovero in ospedale. "È con profondo dolore che la famiglia comunica la...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio ad Alex Zanardi, ex pilota F1 e atleta paralimpico. Meloni: "Italia perde un grande campione"

Notizie correlate

Addio ad Alex Zanardi, ex pilota F1 e atleta paralimpicoÈ morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui aveva...

Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, celebre pilota e atleta paralimpico: un “supereroe” dei nostri tempi

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport; Addio a Alex Zanardi, il campione dell’impossibile che ha ispirato il mondo; LUTTO - È morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni.

Addio ad Alex Zanardi, il campione ed ex pilota è morto a 59 anniL'ex pilota bolognese di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo se ne è andato il primo maggio. Nel 2020 era stato vittima di un grave incidente ... tg24.sky.it

Addio ad Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico è morto all'età di 59 anniIl mondo dello sport piange Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico è morto all’età di 59 anni. Alex è stato un esempio per tutti, ha insegnato al mondo a non arrendersi mai. Addio ad Alex Zana ... notizie.it

Un grande campione, un super papà… un uomo straordinario. Addio ad Alex Zanardi #Verissimo - facebook.com facebook

Grave lutto nel mondo dello Sport italiano. Si è spento all’età di 59 anni l’ex pilota e campione paralimpico Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia. La Formula 1 ma anche l’esperienza paralimpica attraverso la quale Alex ha vinto 4 ori e 2 argenti a x.com