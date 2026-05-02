Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, è deceduto ieri sera all'età di 59 anni. Era noto per aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001 e per aver continuato a competere nel mondo dello sport paralimpico. La sua morte è avvenuta nello stesso giorno di quella del pilota e idolo dello sport automobilistico, scomparso alcuni anni fa.

AGI - È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, l' ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo l' incidente in pista del 2001 in cui aveva perso entrambe le gambe. Lo ha reso noto la famiglia. Morto nello stesso giorno del suo mito Senna. Il cerchio si è chiuso, due destini che si erano incrociati fugacemente sulle piste di Formula 1 si riallacciano nel giorno più triste. Zanardi è morto nello stesso giorno in cui, 32 anni fa nel tragico incidente di Imola, era morto Ayrton Senna. Che, per Zanardi, era un esempio e un punto di riferimento, come lui stesso raccontava. Nei primi anni '90 Senna era il campione per eccellenza, re della velocità dal carisma insuperabile, e il pilota bolognese era invece alle prime armi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alex Zanardi campione oltre ogni barriera, è morto nello stesso giorno del suo idolo Senna

Notizie correlate

Leggi anche: Morto Alex Zanardi, un supereroe Se n’è andato nello stesso giorno del suo mito Ayrton Senna

E' morto Alex Zanardi, campione oltre ogni barrieraAGI - È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio ad Alex Zanardi, Mattarella: Punto di riferimento per tutto lo sport. Meloni: Uomo straordinario; È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni; Chiuso un ristorante etnico a Policoro.

È morto Alex Zanardi, ex pilota di F1 e atleta simbolo del paralimpismoBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it

Alex Zanardi campione oltre ogni barriera, è morto nello stesso giorno del suo idolo SennaAGI - È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui aveva perso ... msn.com

Alex Zanardi, come è morto l'ex pilota L'ultimo incidente, il coma e le cure: «Comunicava con gli occhi» - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com