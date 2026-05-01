Addio a uno storico sacerdote punto di riferimento per la comunità e la Chiesa

È deceduto a 84 anni Piergiorgio Zaghi, figura di spicco per la comunità e la Chiesa locale. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo e dal clero della diocesi di Ferrara-Comacchio, che hanno espresso le condoglianze alla famiglia. Zaghi era considerato un punto di riferimento per molti, e la notizia ha suscitato cordoglio tra i membri della parrocchia e i fedeli della zona.