Addio a uno storico sacerdote punto di riferimento per la comunità e la Chiesa
È deceduto a 84 anni Piergiorgio Zaghi, figura di spicco per la comunità e la Chiesa locale. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo e dal clero della diocesi di Ferrara-Comacchio, che hanno espresso le condoglianze alla famiglia. Zaghi era considerato un punto di riferimento per molti, e la notizia ha suscitato cordoglio tra i membri della parrocchia e i fedeli della zona.
L’arcivescovo Gian Carlo Perego, in unione con il clero e i fedeli della diocesi di Ferrara-Comacchio annuncia la scomparsa, a 84 anni, di Piergiorgio Zaghi, porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia. La data e il luogo delle esequie saranno comunicati quanto prima.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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