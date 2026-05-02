Morto Alex Zanardi l’Italia piange il campione simbolo di resilienza e di voglia di vivere

È stato comunicato il decesso di un noto ex pilota di Formula 1 e campione di paralimpismo, nato a Bologna e di 60 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha confermato la scomparsa. La sua figura è associata a numerosi successi nel mondo dello sport e a un percorso di resilienza che ha attirato l’attenzione di molti.

È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l’amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata. “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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