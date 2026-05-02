È deceduto all’età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Zanardi, noto per la sua carriera nel mondo delle corse e per i successi nello sport paralimpico, si trovava in ospedale dopo un grave incidente occorso diversi anni fa. La sua morte è stata comunicata dai familiari.

Addio ad Alex Zanardi. Ex pilota, anche di Formula 1, e simbolo dello sport italiano, si è spento a 59 anni. Nato a Bologna nell’ottobre del 1966, dopo un terribile incidente che gli costò l’amputazione delle gambe è diventato un campione paralimpico, capace di vincere 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike. Pilota in Formula 1 negli anni Novanta, Zanardi aveva trovato la consacrazione negli Stati Uniti con la Formula Cart, prima del drammatico incidente del 2001 al Lausitzring, in Germania, che gli costò entrambe le gambe. Da quel momento iniziò una seconda vita, diventando un campione paralimpico. Proprio mentre guidava l’amata handbike, un altro incidente lo ha portato al coma, il 19 giugno 2020.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morto Alex Zanardi: l’ex pilota e campione paralimpico aveva 59 anni

Alex Zanardi è morto, l’ex pilota di F1 e campione paralimpico aveva 59 anni

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