È venuto a mancare oggi un noto ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, all’età di 59 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport italiano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti e ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo nazionale.

Grave lutto nel mondo dello sport italiano: è morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni: ne avrebbe compiuti 60 il prossimo ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Alex Zanardi è morto Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata: da quest'ultimo incidente non si è mai ripreso, fino al tragico peggioramento e al decesso, comunicato dalla famiglia.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Alex Zanardi, morto l'ex pilota di F1 e campione paralimpico: aveva 59 anni

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