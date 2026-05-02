Alex Zanardi morto il pilota e campione paralimpico | aveva 59 anni

Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e campione paralimpico, è deceduto all'età di 59 anni. Dopo aver subito la perdita di entrambe le gambe in un incidente, ha dedicato la sua vita alla promozione della riabilitazione e del recupero. La sua carriera sportiva è stata caratterizzata da successi e da un impegno costante nel sociale. La notizia ha suscitato attenzione a livello nazionale.

Alex Zanardi è morto a 59 anni. L'ex pilota automobilistico e campione paralimpico, che perse entrambe le gambe in un incidente, per anni è stato un simbolo di rinascita e.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Alex Zanardi, morto il pilota e campione paralimpico: aveva 59 anni Notizie correlate Leggi anche: Addio a Alex Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni Leggi anche: Ernesto Furia, morto improvvisamente l'ultimo buttero di Vetralla: aveva 59 anni | FOTO Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli. La proposta di FdI al sindaco. Il Comune rimanda a fine anno; Tarquinia, Tiziano Monti protagonista su Rai 3: la sua storia a O Anche No; Inter, Lautaro via solo per l’intera clausola rescissoria. Barcellona avvisato; Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli. La proposta di FdI al sindaco. Il Comune rimanda a fine anno. Alex Zanardi è morto, addio al campione dell'impossibile. Aveva 59 anniAlex era un vero supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 poi di Formula Cart un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondial ... corriere.it E' morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limiteE' morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa de ... rainews.it È morto Alex Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni - facebook.com facebook È morto Alex #Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni x.com