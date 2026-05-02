Morto Alex Zanardi | le cause della morte dell’ex pilota e atleta paralimpico

Da tpi.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Alessandro Zanardi ha annunciato la sua morte avvenuta improvvisamente nella serata del 1 maggio. Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, era stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente. Le cause della morte non sono state ancora rese note ufficialmente. La notizia ha provocato un forte cordoglio tra amici e sostenitori.

. “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”. Così la nota della famiglia nell’annunciare la morte del grande campione che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari – si legge – la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. Con questa nota questa mattina la famiglia di Alex Zanardi ha comunicato la morte dell’atleta paralimpico ed ex pilota di Formula 1.🔗 Leggi su Tpi.it

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