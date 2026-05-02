addio ad alex zanardi ex pilota f1 e atleta paralimpico

È deceduto ieri sera a 59 anni Alex Zanardi, noto ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico. Dopo un incidente in pista avvenuto nel 2001, aveva subito la perdita di entrambe le gambe. La sua carriera nel motorsport e successivamente nel mondo dello sport paralimpico lo avevano reso una figura riconosciuta a livello internazionale. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordo tra amici e appassionati.

È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui aveva perso entrambe le gambe. Lo ha feso noto la famiglia. Il campione bolognese, che a ottobre avrebbe compiuto 60 anni, è stato un esempio di resistenza e amore. Nel paraciclismo aveva vinto quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike era stato coinvolto in un altro drammatico incidente vicino a Pienza che lo aveva costretto a un lunghissimo ricovero in ospedale. "È con profondo dolore che la famiglia comunica la...🔗 Leggi su Iltempo.it

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