È morto Alex Zanardi | addio al campione simbolo del paralimpismo

È morto oggi, all'età di 59 anni, il campione di paraciclismo che per anni ha lottato contro le conseguenze di un incidente. Dopo un lungo ricovero in ospedale a Padova, si è spento in giornata. Riconosciuto come simbolo del paralimpismo, la sua scomparsa ha suscitato commozione tra appassionati e rappresentanti del settore.

Bologna, 2 maggio 2026 – Se n’è andato dopo tanti anni di ricovero in ospedale a Padova. Alex Zanardi, campione del mondo di paraciclismo, aveva 59 anni. L’annuncio arriva dalla famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi era nato a Bologna nell’ottobre del 1966. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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