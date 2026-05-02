È deceduto a 59 anni l’ex pilota e atleta paralimpico, noto per aver perso entrambe le gambe in un incidente nel 2001. Dopo l’incidente, ha intrapreso una carriera di successo come atleta, conquistando otto medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici. La sua vita è stata caratterizzata dalla capacità di trasformare le difficoltà in traguardi sportivi e personali. La sua scomparsa ha suscitato commozione in tutto il mondo dello sport.

È scomparso a 59 anni Alex Zanardi: ex pilota automobilistico (44 gare in F.1), straordinario atleta paralimpico, dopo che in un incidente in pista nel 2001 perde entrambe le gambe, esempio di resistenza e amore per la vita. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike rimane coinvolto in un incidente vicino a Pienza. Torna a casa nel 2021. Talento e carattere, fin da bambino. Nato a Bologna nell’ottobre del 1966, Alessandro Zanardi è cresciuto in un contesto umile, da mamma Anna, sarta, e da papà Dino, idraulico. Ancora piccolissimo si trasferisce con la famiglia a Castel Maggiore, dove cresce appassionato di Formula 1 in una terra di motori e velocità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Alex Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni

Notizie correlate

Addio ad Angela Azzaro, giornalista e volto noto dei talk show: aveva 59 anniSi è spenta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice italiana, nota per la sua partecipazione ai talk show dedicati all’attualità e alla politica.

Addio ad Angela Azzaro, giornalista e volto noto dei talk show politici. Aveva 59 anni (video)Era un volto noto di molti talk show politici Angela Azzaro, la giornalista dell’Huffington Post morta sabato sera a 59 anni.

Approfondimenti e contenuti

Alex Zanardi è morto, addio al campione dell'impossibile. Aveva 59 anniAlex era un vero supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 poi di Formula Cart un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondial ... corriere.it

Alex Zanardi: la forza della vitaAlessandro Zanardi, detto Alex, nasce a Bologna il 23 ottobre 1966 da Dino e Anna, di professione idraulico e sarto. Ha anche una sorella maggiore, Cristina, che tuttavia muore in un incidente ... dilei.it