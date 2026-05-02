Morto Alex Zanardi disposto minuto di silenzio prima delle gare Mattarella | Ammirato per coraggio e resistenza

Le istituzioni italiane hanno espresso cordoglio in seguito alla morte di Alex Zanardi, con un minuto di silenzio osservato prima delle competizioni sportive. Il Presidente della Repubblica ha commentato con parole di ammirazione per il suo coraggio e la sua resistenza. Anche altri rappresentanti del governo e del mondo dello sport hanno manifestato il loro dolore, ricordando il percorso e l’impegno del campione paralimpico scomparso.

Le istituzioni si uniscono nel cordoglio per la morte di Alex Zanardi. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, fino ai ministri e al presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, commosso è il ricordo della politica nazionale per il campione paralimpico bolognese scomparso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a Zanardi, lo sport italiano piange il suo campione: “Emblema mondiale”. Un minuto di silenzio in tutte le gare È morto Giuseppe Savoldi, minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del NordBalzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da prendere subito!» Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria alla cena di Trump, il manifesto dell'attentatore: Sono un assassino federale gentile. Fermerò questo stupratore; Richiamo immediato di succhi di frutta: possibile presenza di pezzi di vetro – I prodotti coinvolti; San Benedetto, il rapper Shiva condannato a 3 anni e mezzo per la violenta rissa nel centro città. È morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limiteÈ morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del ... msn.com Morto Alex Zanardi, il ricordo di Bebe Vio: Avevo 12 anni, ero spaesata: mi ha detto che potevo fare tutto anche senza gambeIl mondo dello sport italiano piange Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo è morto ieri, primo maggio, ma la famiglia lo ha annunciato solo oggi. Nato a Bologna, Z ... today.it la Repubblica. . Addio ad Alex Zanardi, il campione dalle due vite simbolo di resilienza e coraggio è morto a 59 anni il primo maggio. Dal mondo dello sport a quello della politica, in molti hanno espresso il proprio cordoglio, a partire dal Presidente Sergio Matt - facebook.com facebook Lutto nello sport: è morto Alex #Zanardi, il cordoglio dell' #Inter x.com