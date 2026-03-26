È morto Giuseppe Savoldi minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord

È deceduto Giuseppe Savoldi, e la notizia è stata annunciata poco prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord con un minuto di silenzio. La notizia è stata riportata da fonti di informazione sportive e confermata nelle comunicazioni ufficiali. La scomparsa di Savoldi è avvenuta nelle ultime ore e la sua morte è stata comunicata pubblicamente prima dell'incontro di calcio.

Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da prendere subito!» Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe andare per questa cifra» Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese. per tornare a Torino Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. Gli aggiornamenti dalla Continassa Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus: «Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante. Yildiz? E’ cresciuto tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - È morto Giuseppe Savoldi, minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord Articoli correlati Morte Savoldi: minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord in ricordo dell’ex attaccante. La decisioneSalah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Italia-Irlanda del Nord: Gattuso con Kean-Retegui. Minuto di raccoglimento per Savoldi Contenuti e approfondimenti su Giuseppe Savoldi Temi più discussi: Da giovane promessa dell'Atalanta a bomber di razza con Bologna e Napoli, il bomber provinciale che diventò Mister 2 miliardi; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi; Orsolini, 300 presenze col Bologna: è il momento di rialzarsi; Primavera, Napoli-Genoa 0-1 (77' Carbone): termina il match, azzurri ko sotto gli occhi di Conte | RILEGGI DIRETTA. Morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi, era malato da tempoUn bomber di razza, grande attaccante degli anni ’70. Giocò con Bologna e Napoli, venne soprannominato ‘Mister due miliardi’. In nazionale collezionò quattro presenze e un gol ... rainews.it Morto Giuseppe Savoldi, Mister due Miliardi | Attaccante di Napoli e Bologna con più di 160 gol in Serie AA dare la notizia della sua morte è stato il figlio Gianluca che tramite i suoi profili social ha ricordato il padre che fino agli ultimi momenti della sua vita ha voluto essere circondato dai luoghi ... ilsussidiario.net Lutto nel mondo del calcio: all'età di 79 anni, si è spento Giuseppe Savoldi Rinominato "Mister due miliardi" dopo il suo trasferimento record dal Bologna al Napoli nel luglio del 1975, Savoldi ha collezionato 168 presenze e segnato 78 gol nei quattro anni tr - facebook.com facebook Atalanta BC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe “Beppe” Savoldi, cresciuto nel vivaio atalantino e in prima squadra dal 1965 al 1968 e nuovamente nella stagione 1982/83, con all’attivo 83 presenze e 22 gol. Il presidente Antonio Perca x.com