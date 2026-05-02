L’Italia dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, considerato un simbolo mondiale nel mondo paralimpico. Il suo decesso, avvenuto all’età di 59 anni, è stato commentato dal presidente del Comitato italiano paralimpico, che ha ricordato come il suo nome resterà sempre nei cuori di molti. In tutte le gare si è osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

“Rimarrà sempre nei cuori di tutti, un emblema mondiale del movimento”. Il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, commenta così la morte di Alex Zanardi all’età di 59 anni. Lo sport italiano è in lutto, ha perso una delle sue icone più grandi. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. “Perdiamo un grande campione e un grande uomo, capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà della vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Zanardi, lo sport italiano piange il suo campione: “Emblema mondiale”. Un minuto di silenzio in tutte le gare

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