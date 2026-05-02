Morto Alex Zanardi addio a soli 59 anni | il mondo dello sport perde uno dei suoi volti più amati

È morto a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e leggenda del motorsport. La notizia ha suscitato dolore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che ricordano la sua carriera e le sfide affrontate nel corso degli anni. Zanardi era conosciuto per la sua determinazione e il suo impegno nel mondo dello sport, diventando un simbolo di forza e resilienza.

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