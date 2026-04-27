Droga traffici illeciti e contrabbando | nelle Marche la criminalità ' via porto' salita del 166% rispetto al 2024

ANCONA - Dai sequestri di droga al traffico illecito di rifiuti, dal contrabbando di merci varie ai prodotti contraffatti: Gli "affari vanno in porto" anche nelle Marche secondo il rapporto di Libera "Diario di Bordo”. Nel 2025 le Marche con 16 casi di criminalità nel (+166,% rispetto al 2024).🔗 Leggi su Anconatoday.it

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