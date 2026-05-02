La notizia della scomparsa di Alex Zanardi, deceduto lo scorso 1 maggio all’età di 59 anni, ha ricevuto ampi riconoscimenti a livello internazionale. Quotidiani e agenzie di stampa di tutto il mondo hanno definito Zanardi un “eroe” sportivo, e in occasione della sua morte molte testate hanno dedicato approfondimenti e ricordi. Anche la Formula 1 a Miami ha osservato un minuto di silenzio in suo onore.

Alex Zanardi è un “ eroe ” sportivo per tutto il mondo. La notizia della morte del campione italiano, scomparso lo scorso 1 maggio a 59 anni, è stata rilanciata sulle principale testate planetarie, dal Regno Unito all’ Argentina. Commovente l’omaggio della Bbc, che nell’articolo dedicato all’ex campione di automobilismo e ciclismo paralimpico lo definisce “un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone”. Il Guardian, dal canto suo, mette in luce come Zanardi dopo il terribile incidente nel settembre 2001 sul circuito del Lausitzring in Germania “si è rifiutato di porre fine alla sua carriera sportiva” dedicandosi al paraciclismo dove è diventato “uno degli atleti di maggior successo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio Zanardi, l’omaggio dalla stampa di tutto il mondo: “Un eroe”. Anche la F1 a Miami osserva un minuto di silenzio

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