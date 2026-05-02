Il mondo dello sport italiano si stringe intorno alla notizia della scomparsa di Alex Zanardi. La sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra atleti, società sportive e appassionati. Zanardi, noto per i suoi successi nel motorsport e per il suo impegno nel sociale, aveva affrontato gravi problemi di salute negli ultimi anni. La notizia è stata accolta con messaggi di cordoglio e ricordi da parte di molte realtà sportive e istituzionali.

Il mondo dello sport italiano saluta Alex Zanardi. E anche il Napoli ha voluto unirsi al cordoglio con un messaggio ufficiale diffuso dal club. Nel testo, il presidente Aurelio De Laurentiis e la società hanno ricordato una figura diventata simbolo di forza, resilienza e amore per la vita. Questo il messaggio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell’automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita”. La scomparsa di Zanardi, morto a 59 anni, ha colpito profondamente tutto il Paese.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alex Zanardi, il cordoglio del Napoli per la sua scomparsa

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