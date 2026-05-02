Alex Zanardi il cordoglio del Napoli per la sua scomparsa
Il mondo dello sport italiano si stringe intorno alla notizia della scomparsa di Alex Zanardi. La sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra atleti, società sportive e appassionati. Zanardi, noto per i suoi successi nel motorsport e per il suo impegno nel sociale, aveva affrontato gravi problemi di salute negli ultimi anni. La notizia è stata accolta con messaggi di cordoglio e ricordi da parte di molte realtà sportive e istituzionali.
Il mondo dello sport italiano saluta Alex Zanardi. E anche il Napoli ha voluto unirsi al cordoglio con un messaggio ufficiale diffuso dal club. Nel testo, il presidente Aurelio De Laurentiis e la società hanno ricordato una figura diventata simbolo di forza, resilienza e amore per la vita. Questo il messaggio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell’automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita”. La scomparsa di Zanardi, morto a 59 anni, ha colpito profondamente tutto il Paese.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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