Morte avvelenate dalla ricina dubbi sui rapporti tra famiglie Di Vita-Ielsi | nuove convocazioni in questura

Da virgilio.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso indagini sulla morte di una persona avvelenata con ricina, con attenzione ai rapporti tra le famiglie Di Vita e Di Ielsi. Le autorità hanno convocato diverse persone per chiarire i motivi di eventuali dissapori tra le due famiglie. Le verifiche si concentrano anche su eventuali connessioni tra i soggetti coinvolti e la vicenda di avvelenamento. Al momento, non ci sono ancora prove definitive o dettagli sui sospetti.

Gli inquirenti indagano contro ignoti, ma tra le piste per risolvere l’enigma del giallo della ricina ci sono quelle dei rapporti familiari. Nei giorni scorsi è emersa l’indiscrezione di un possibile dissidio con una parente, tensioni tra i Di Vita e i Di Ielsi. Per questo motivo gli inquirenti hanno ascoltato persone vicine a Laura Di Vita, la cugina di primo grado di Gianni Di Vita che dal giorno della tragedia ospita il cugino e la figlia Alice. I possibili dissidi tra le famiglie Di Vita-Di Ielsi Altre persone convocate per il giallo della ricina Il punto delle indagini I possibili dissidi tra le famiglie Di Vita-Di Ielsi A riportare l’ipotesi è La Stampa.🔗 Leggi su Virgilio.it

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