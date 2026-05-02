Morte Alex Zanardi Mattarella | Punto di riferimento di tutto lo sport

Dopo la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, si sono moltiplicate le dichiarazioni di cordoglio da parte di figure istituzionali e sportive. L’ex pilota di Formula Uno e atleta paralimpico, noto per le numerose medaglie e per il suo impegno nel promuovere l’inclusione, è stato ricordato da diverse personalità come un punto di riferimento per il mondo dello sport. La sua morte ha suscitato un grande dolore e una vasta attenzione mediatica.

Arriva un’ondata immensa di cordoglio e parole d’affetto, a seguito della scomparsa dell’ex campione di Formula Uno e del grande campione dello sport paralimpico, dalle tante medaglie vinte in bacheca e dai numerosi insegnamenti dati ad atleti e persone comuni, Alex Zanardi. Quest’ultimo è scomparso nelle scorse ore e ne ha dato la notizia la famiglia (leggi qui). Di seguito, i numerosi messaggi diffusi. Dai personaggi politici, ai protagonisti dello sport. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (quirinale.it) “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

È morto Alex Zanardi, le reazioni dal mondo della politica e dello sport

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