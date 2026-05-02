Addio ad Alex Zanardi Mattarella | Punto di riferimento per tutto lo sport Meloni | Uomo straordinario

L’Italia piange la scomparsa di Alex Zanardi, definito dal Presidente della Repubblica come un punto di riferimento per tutto lo sport. La Presidente del Consiglio ha espresso parole di ammirazione, sottolineando la sua straordinaria personalità. Zanardi, noto per le sue imprese sportive e la resilienza dopo un grave incidente, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e della società italiana. La sua morte ha suscitato reazioni di commozione e riconoscimento.

(Adnkronos) – "Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualita, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a proposito della scomparsa dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alex Zanardi. "La sua figura – ha continuato il Capo dello Stato – ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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