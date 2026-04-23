Allarme pertosse | i contagi esplodono l’Asl AT accelera i vaccini

Negli ultimi giorni si registra un aumento significativo di casi di pertosse in diverse regioni europee, portando le autorità sanitarie locali a intervenire prontamente. L’Asl AT ha avviato campagne di vaccinazione, con particolare attenzione ai bambini sotto i tre anni e alle donne in gravidanza, per cercare di contenere la diffusione del contagio. La diffusione dei casi ha spinto le autorità a rafforzare le misure di prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione e vaccinazioni mirate.

?? Cosa sapere L'Asl AT attiva campagne vaccinali dopo il balzo dei contagi in Europa nel 2024. La prevenzione mira a proteggere i bambini sotto i 3 anni tramite vaccinazioni materne. L'Asl AT attiva misure di prevenzione contro la pertosse in vista della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, che si terrà dal 24 al 30 aprile 2026, per contrastare un'infezione respiratoria in forte crescita. Mentre i centri vaccinali preparano le scorte per la prossima settimana, il quadro sanitario delineat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme pertosse: i contagi esplodono, l’Asl AT accelera i vaccini Notizie correlate Allarme pertosse in Piemonte: i contagi esplodono, scatta l’emergenzaDal 13 al 17 aprile, il Piemonte attiva una serie di interventi informativi e sanitari per contrastare la diffusione della pertosse, una patologia... Pertosse, al via la settimana della prevenzione in Piemonte: open day e vacciniDal 13 al 17 aprile al via in Piemonte una settimana di informazione e divulgazione vaccinale dedicata alla pertosse. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pertosse in aumento: l’Asl di Asti lancia l’allarme vaccini; Allarme pertosse e prevenzione: in Piemonte scatta la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni; Vaccini in calo in Europa: allarme su morbillo e pertosse. Allarme epatite, vietato il consumo di frutti di mare crudi: dove e i rischiL’impennata di casi di epatite A, registrata a Napoli, ha costretto le autorità a correre ai ripari con misure di emergenza straordinarie. La Regione ha infatti disposto un rafforzamento delle ... dilei.it Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e CasertaIn Campania si registra da fine gennaio un aumento delle infezioni di epatite A (HAV) con un picco che si concentra nelle province di Napoli e Caserta ma che su scala regionale si traduce in un ... ilmattino.it AUMENTANO I CASI, RIPARTE IL COPIONE ALLARMI, COLPE E PRESSIONE SUI GENITORI ANSA rilancia l’allarme di Commissione europea, Oms e Unicef: tornano a crescere i casi di pertosse e morbillo, con numeri che vengono descritti come i più alti de - facebook.com facebook Calano le vaccinazioni, mai così tanti casi di pertosse e morbillo da 27 anni. Ue-Oms-Unicef: "L'allarme per la Settimana europea dell'immunizzazione" #ANSA x.com