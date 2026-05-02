Monza-Milan del campionato Primavera in diretta | Live PM

Alle ore 13:00, al PUMA House of Football di Vismara, il Milan Primavera di Giovanni Renna affronta la squadra di Monza nel match del campionato Primavera. La partita si svolge in un centro sportivo dedicato alle giovanili, con i giovani calciatori pronti a scendere in campo per questa sfida ufficiale. L'incontro viene trasmesso in diretta, permettendo agli appassionati di seguire l'evento in tempo reale.

Le porte del 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi' di Monzello sono pronte ad aprirsi su Monza-Milan, match valido per la 36ª giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro David Kovacevic della sezione di Arco Riva. Sarà assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco). MONZA-MILAN, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto di una classifica molto compatta (47 punti), a 8 punti di distanza dal quinto posto (ultimo valido per i playoff), momentaneamente occupato dal Bologna. La formazione brianzola, invece, si trova in tredicesima in classifica, due punti dietro i rossoneri: al 'Luigi Berlusconi' proveranno a raccogliere l'intero bottino per terminare al meglio la stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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