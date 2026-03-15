Milan-Bologna del campionato Primavera in diretta | Live Pm

Durante la 30ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, si svolge la partita tra Milan e Bologna. La partita è in corso e il live è disponibile per seguire l'andamento del match in tempo reale. Entrambe le squadre si affrontano sul campo per ottenere punti importanti in questa fase della stagione. La cronaca della partita viene trasmessa in diretta.

Torna in campo il Milan Primavera. La squadra Under 20 affidata alla guida tecnica di Giovanni Renna cerca il riscatto contro il Bologna di Stefano Morrone, nel match valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri stanno vivendo il loro peggior momento stagionale. Nelle ultime tre partite di campionato sono arrivati tre k.o. di fila contro Roma, Cremonese e Cesena. Per i rossoneri è necessaria una svolta sia dal punto di vista dello spirito, sia sul piano dei risultati. Una squadra con così tanta qualità non può essere 14esima in classifica. LEGGI ANCHE: Ecco perché Allegri punta ancora su Estupinan. Rispetto a Bartesaghi c’è un dato che . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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