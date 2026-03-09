Cesena-Milan del campionato Primavera in diretta | Live Pm

Segui in diretta la partita tra Cesena e Milan, valida per la 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. La gara si svolge allo stadio locale e vede in campo le formazioni ufficiali dei due team. I giocatori scendono in campo per conquistare punti importanti in classifica e disputano i primi minuti di gioco.

Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli. Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domni?ei, Zaramella. Allenatore: Renna.