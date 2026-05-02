A Monza, alcuni passanti hanno segnalato dei gavettoni lanciati dal sesto piano di un edificio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti della bravata, portando all’identificazione dei responsabili. Come risultato, i genitori coinvolti sono stati multati con una sanzione di 50 euro. La vicenda si è conclusa con l’applicazione delle multe alle persone ritenute responsabili dell’accaduto.

Una bravata tra ragazzi si è trasformata in un intervento della polizia locale e in una multa per i genitori. Protagonisti alcuni minorenni che, nel tardo pomeriggio del 30 aprile scorso a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, hanno lanciato gavettoni dalla finestra di casa al sesto piano. Alcuni passanti, colpiti o sfiorati dai sacchetti d'acqua piovuti dall'alto, hanno immediatamente allertato la polizia locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto a terra cinque gavettoni esplosi sull'asfalto. Un dettaglio che ha subito fatto intuire la pericolosità del gesto, considerata l'altezza del lancio.,,...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Monza, lanciano gavettoni dal sesto piano: genitori multati per la bravata dei figli

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