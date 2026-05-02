Brugherio lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada | multati i genitori

A Brugherio, due genitori sono stati multati dopo aver fatto lanci di gavettoni dal sesto piano di un edificio. I colpi sono stati diretti verso la strada sottostante, creando potenzialmente situazioni di pericolo. L'episodio si è verificato in un quartiere residenziale e ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno preso provvedimenti nei confronti dei responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita.

Brugherio (Monza e Brianza) – Una ragazzata che poteva finire male. Lanci di gavettoni dall'altezza di una ventina di metri. Ieri alle 18 circa, una pattuglia della polizia locale di Brugherio è stata inviata in zona centro in quanto era stato segnalato da alcuni passanti che da un condominio adiacente erano stati lanciati dei gavettoni in direzione della strada. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato la presenza di circa cinque sacchetti presumibilmente lanciati da uno dei piani alti dei palazzi. Attraverso la posizione finale dei gavettoni, dalla descrizione dei presenti e dalle immagini di videosorveglianza si è riusciti a individuare l'appartamento da cui erano stati scagliati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitori Notizie correlate Leggi anche: Ragazzini lanciano i gavettoni dalla finestra di casa: scatta la multa per mamma e papà Leggi anche: Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano “Bella ciao” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitori; Ragazzini lanciano i gavettoni dalla finestra di casa: scatta la multa per mamma e papà; Gavettoni dai piani alti verso la strada: multa ai genitori di due minori. Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitoriÈ successo intorno alle 18 del primo maggio. Alcuni passanti hanno notato i lanci pericolosi di buste piene di acqua e hanno allertato la polizia locale ... ilgiorno.it Gavettoni dai piani alti verso la strada: multa ai genitori di due minoriPer questo motivo ai genitori è stata comminata una sanzione amministrativa di 50 euro, in qualità di responsabili dei minori, per violazione del Regolamento di Polizia Urbana. mbnews.it CAMP ESTIVI CITTÀ DI BRUGHERIO Tornano i Camp Estivi 2026 del Città di Brugherio! Dal 9 giugno al 31 luglio Per ragazzi dai 6 ai 14 anni Un’estate all’insegna di calcio, divertimento e amicizia, con allenamenti tecnici, giochi di squa - facebook.com facebook