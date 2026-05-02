A Brugherio ragazzini lanciano gavettoni in strada dal sesto piano | i genitori dovranno pagare una multa

A Brugherio, due ragazzini hanno lanciato gavettoni dalla finestra del sesto piano di un edificio, colpendo la strada sottostante. In seguito all’incidente, le autorità hanno identificato i genitori dei minori e hanno deciso di infliggere loro una multa. L’episodio ha attirato l’attenzione sul comportamento dei giovani e sulla responsabilità dei genitori in questi casi. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’accaduto.

A Brugherio (Monza e Brianza) i genitori di due ragazzini sono stati multati perché i figli hanno lanciato gavettoni in strada dal sesto piano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitori Brugherio, sacchetti d’acqua dal sesto piano: multa per i genitori? Cosa scoprirai Come hanno fatto le autorità a individuare l'appartamento esatto? Chi deve pagare la multa per il gesto dei ragazzi? Perché il... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ragazzini lanciano i gavettoni dalla finestra di casa: scatta la multa per mamma e papà; Brugherio lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada | multati i genitori.