A Montorio sono stati stanziati due milioni di euro per la realizzazione di un nuovo oratorio e per interventi di rigenerazione nell’area di Contrada Torrito. Il progetto prevede la costruzione di un centro polifunzionale che offrirà spazi dedicati alle attività ricreative e sociali, con l’obiettivo di migliorare i servizi disponibili per i residenti e favorire la vita comunitaria nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita quotidiana dei residenti di Contrada Torrito?. Quali servizi concreti offrirà il nuovo centro polifunzionale?. Perché il Politecnico di Milano ha collaborato al progetto?. Come sono stati raddoppiati i fondi inizialmente stanziati?.? In Breve Fondi raddoppiati tramite rinegoziazione del programma Restart con supporto del Politecnico di Milano.. Progetto prevede un ettaro di aree verdi e nuovi impianti sportivi per la comunità.. Intervento coinvolge il Presidente Marco Marsilio e il coordinatore Mario Fiorentino.. Primo lotto di rigenerazione urbana beneficerà migliaia di residenti di Contrada Torrito.. Circa 2 milioni di euro finanzieranno il nuovo oratorio e la rigenerazione di Contrada Torrito a Montorio al Vomano attraverso il programma Restart.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montorio: 2 milioni per il nuovo oratorio e la rigenerazione di Torrito

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