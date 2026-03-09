Nuovo autobus notturno per Montorio | il servizio viene presentato alla cittadinanza

Il Comune di Verona e ATV hanno annunciato l’introduzione di un nuovo autobus notturno destinato al quartiere di Montorio. L’iniziativa è stata comunicata alla cittadinanza attraverso un evento pubblico, con l’obiettivo di informare gli utenti sui dettagli del servizio. La presentazione si è svolta recentemente, coinvolgendo residenti e rappresentanti delle aziende di trasporto.

L'appuntamento è stato fissato dal Comune di Verona e Atv per le ore 20.45 di lunedì 9 marzo nella Sala circoscrizionale Giovanni Paolo II, in piazza Penne Nere Il Comune di Verona e ATV presentano alla cittadinanza il nuovo bus notturno dedicato al quartiere di Montorio. L'incontro si terrà lunedì 9 marzo alle ore 20.45 nella Sala circoscrizionale Giovanni Paolo II, in piazza Penne Nere a Montorio. All'incontro interverranno Tommaso Ferrari, assessore alla Mobilità, e Giuseppe Mazza, presidente di ATV. Saranno inoltre presenti Claudia Annechini, presidente della 8a Circoscrizione, e Carlo Beghini, consigliere comunale.

