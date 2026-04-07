Violenza senza precedenti in carcere | agenti feriti una sezione devastata danni per 60mila euro

Nella giornata di ieri, in un istituto penitenziario del centro Italia, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto diversi agenti di polizia penitenziaria, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Una sezione è stata completamente danneggiata, con danni stimati intorno ai 60 mila euro. L'evento ha causato notevoli disagi all’interno della struttura, che si trova ora sotto osservazione.

Perugia, 7 aprile 2026 – Il segretario del Sappe per l'Umbria, Fabrizio Bonino, "denuncia con estrema durezza quanto accaduto nel corso della notte tra Pasqua e Pasquetta all'interno della casa circondariale di Perugia, sezione Capanne", sottolineando che "quattro detenuti nordafricani hanno approfittato del numero ridotto del personale presente in una giornata festiva per innescare un'escalation di violenza senza precedenti". "La dichiarazione d'inizio dell'evento critico - spiega Bonino in una nota - è stata resa apertamente dagli stessi detenuti, che, dopo aver inneggiato ad 'Allah Akbar', con piccoli danneggiamenti durante la chiusura serale, hanno poi devastato sistematicamente le parti comuni di un'intera sezione a regime aperto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza senza precedenti in carcere: agenti feriti, una sezione devastata, danni per 60mila euro Leggi anche: Perugia, guerra in carcere. Notte di caos e violenze: "Agenti feriti e danni per 60mila euro" Leggi anche: Sicilia devastata dal ciclone, Schifani auspica un commissario per la ricostruzione: "Danni per 740 milioni, evento senza precedenti" Argomenti più discussi: Esclusiva di Euronews: Israele vuole dare un giro di vite alla violenza dei coloni in Cisgiordania; L’Idf sospende il battaglione coinvolto nell’aggressione e detenzione di una squadra Cnn in Cisgiordania; Le autorità serbe devono fermare la spirale di violenza contro i giornalisti; Palestina. Genocidio riproduttivo: Come Israele annienta il futuro della popolazione di Gaza. Un esperimento senza precedenti in carcereNel marzo del 1973, nel pieno delle tensioni sociali e politiche che attraversavano gli Stati Uniti dopo gli anni sessanta, il carcere di massima sicurezza di Walpole, in Massachusetts, diventò teatro ... internazionale.it Pasqua segnata dalla violenza in Nigeria: attacchi a villaggi e chiese durante la Settimana Santa, almeno 26 morti e decine di feriti. Tra terrorismo, tensioni etniche e rapimenti, cresce la paura tra i cristiani. I vescovi invitano alla prudenza e alla preghiera, men - facebook.com facebook Dalla Toscana al confine con la Francia per aiutare le vittime di violenza: impresa in bici compiuta x.com