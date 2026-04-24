Presicce-Acquarica Palese sfida il sindaco Rizzo | le liste in campo

A Presicce-Acquarica, i cittadini sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio per rinnovare il consiglio comunale. La competizione politica si riduce a due candidati in corsa, dopo che una delle due liste ha scelto di sfidare direttamente il sindaco uscente. La competizione si svolge a sei anni dalla fusione dei due centri, segnando un nuovo passaggio elettorale per il territorio.

PRESICCE-ACQUARICA – Alla fine sarà una sfida a due quella per il rinnovo del consiglio comunale di Presicce-Acquarica: a sei anni dal primo voto dopo la fusione dei centri, i cittadini tornano alle urne i prossimi 24 e 25 maggio.Come a lungo previsto, il sindaco uscente, Paolo Rizzo, si.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Elezioni a Presicce-Acquarica: possibile corsa a tre per la fascia tricoloreIl sindaco uscente pronto a ricandidarsi mentre sul fronte delle opposizioni, nonostante la volontà di un percorso unitario, le proposte in campo... Sannio: “Unione dei Moderati” in corsa per le Provinciali, sfida a due liste già in campo.Provinciali nel Sannio: “Unione dei Moderati” sfida le altre liste in corsa La scena politica provinciale del Sannio si arricchisce di un nuovo...