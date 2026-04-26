Montenero di Bisaccia | liste escluse sfida solitaria alle urne

A Montenero di Bisaccia, le elezioni comunali si svolgeranno senza le liste di Travaglini e De Risio, che sono state escluse dalla competizione. La decisione riguarda le candidature presentate e le relative verifiche amministrative. Questa esclusione modifica lo scenario delle urne, riducendo il numero di candidati in corsa e influenzando le possibili alleanze tra le forze politiche locali. La consultazione si preannuncia quindi con una partecipazione più ridotta rispetto alle passate tornate elettorali.

? Cosa sapere Escluse le liste di Travaglini e De Risio dalle elezioni comunali a Montenero di Bisaccia.. Simona Contucci resta unica candidata sindaco con la lista Montenero Coraggiosa alle urne.. Due liste elettorali sono state ufficialmente escluse dalle consultazioni comunali a Montenero di Bisaccia a seguito di un controllo documentale della sottocommissione circondariale che ha evidenziato diverse irregolarità. La decisione, che arriva come un freddo schiaffo in pieno centro, colpisce direttamente le candidature di Nicola Travaglini, sostenuto dalla lista Montenero Futura, e di Gaetano De Risio, alla guida del gruppo Montenero Dignitosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montenero di Bisaccia: liste escluse, sfida solitaria alle urne Notizie correlate Tir carico di paglia si ribalta sull’autostrada A14 a Montenero di Bisaccia: lunghe code verso BariUn tir carico di paglia si è ribaltato sull’A14 a Montenero di Bisaccia, finendo contro il guardrail. Comuni al voto il 24 e 25 maggio: si guarda al tagliando elettorale a Montenero di BisacciaMolise al Voto: 19 Comuni Rinnovano le Istituzioni tra Sfide e Aspettative Il Molise si prepara a un importante rinnovamento amministrativo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni amministrative: a Montenero Travaglini e De Risio sfidano la Contucci; Amministrative, presentate le liste in 19 Comuni molisani; Amministrative di primavera in 19 comuni Molise: i candidati; Problemi nella presentazione delle liste, a Montenero di Bisaccia resta in corsa solo la Contucci. Montenero, escluse le liste di Travaglini e De Risio. Resta solo ContucciA Montenero di Bisaccia escluse le liste di Travaglini e De Risio. In corsa resta Contucci, decisivo il quorum per la validità del voto ... primonumero.it Amministrative, presentate le liste in 19 comuni molisani(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 APR - E' scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste nei 19 Comuni molisani dove a maggio si vota per le elezioni amministrative. Sono tre le sfide più si ... msn.com A Montenero di Bisaccia la corsa elettorale rischia di trasformarsi in una sfida solitaria, salvo eventuali ricorsi. Dopo le verifiche della sottocommissione circondariale, sarebbero emerse irregolarità nella documentazione delle liste Montenero Futura, legata a N - facebook.com facebook