Montemesola Vito Punzi cerca la riconferma | un progetto di continuità per il rilancio del paese

Vito Antonio Punzi torna in corsa a Montemesola, deciso a portare avanti il lavoro già iniziato. Con un progetto di continuità, punta a consolidare i progressi fatti e a rilanciare il paese. La sua candidatura rappresenta un tentativo di rafforzare il risanamento e di aprire una nuova fase per la comunità.

Montemesola, Vito Antonio Punzi candidato sindaco: la sfida di consolidare il risanamento e guardare al futuro. Montemesola si prepara a rinnovare la propria amministrazione con una candidatura che punta alla continuità: Vito Antonio Punzi è stato designato come sindaco dal gruppo “Insieme”, che ha guidato il Comune dal 2010. L’annuncio, arrivato il 12 febbraio 2026, segna un passaggio cruciale per un territorio che ha affrontato anni di difficoltà finanziarie e che ora intende consolidare i progressi raggiunti, guardando alle nuove sfide con un approccio collaborativo e inclusivo. La scelta di Punzi mira a proseguire un percorso di risanamento e sviluppo, basato su una solida esperienza amministrativa e sulla capacità di intercettare risorse per progetti strategici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vito Punzi

Vito Antonio Punzi si presenta come candidato sindaco a Montemesola.

Vito Punzi si appresta a ricandidarsi come sindaco di Montemesola, confermando il suo impegno per il territorio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vito Punzi

Argomenti discussi: Dinastia o déjà-vu? Montemesola al voto tra polemiche e memoria lunga; Dinastia o déjà-vu? Montemesola al voto tra polemiche e memoria lunga.

SI DICE CHE… Orgoglio ginosino nell’Arma dei Carabinieri: il Sottotenente Michele Punzi in tirocinio alla Compagnia di Rieti Si dice che Ginosa continui a distinguersi anche grazie ai suoi giovani, capaci di portare in alto il nome della nostra comunità in ambi - facebook.com facebook